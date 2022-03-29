Найбільша американська компанія Johnson & Johnson припиняє постачання засобів особистої гігієни до РФ

Також у компанії ухвалили рішення подвоїти пожертви на підтримку гуманітарної допомоги українцям.
Американська компанія Johnson & Johnson, яка раніше пішла з ринку РФ, вирішила вжити додаткові заходи щодо Росії. Вона призупиняє експорт засобів особистої гігієни в Росію.
Про це йдеться у заяві компанії від 29 березні.
Зазначається, у зв’язку зі наростанням масштабів гуманітарної кризи, спричинпеної РФ, відома фармафевтична компанія вирішила:
- Подвоїти пожертви на підтримку гуманітарної допомоги з 5 мільйонів доларів до 10 мільйонів доларів.
- Підтвердити зобов’язання поставляти ліки та медичні вироби в регіон, які потерпають від російських військових.
- Призупинити поставки засобів особистої гігієни в Росію.
"Ми залишаємось непохитними у нашій підтримці – включно з гарантією роботи, транспортом, житлом та фінансовою допомогою – для наших працівників та їхніх сімей в Україні", - наголосили у пресслужбі компанії.
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