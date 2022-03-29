Найбільша американська компанія Johnson & Johnson припиняє постачання засобів особистої гігієни до РФ

Також у компанії ухвалили рішення подвоїти пожертви на підтримку гуманітарної допомоги українцям.

Американська компанія Johnson & Johnson, яка раніше пішла з ринку РФ, вирішила вжити додаткові заходи щодо Росії. Вона призупиняє експорт засобів особистої гігієни в Росію.

Про це йдеться у заяві компанії від 29 березні.

Зазначається, у зв’язку зі наростанням масштабів гуманітарної кризи, спричинпеної РФ, відома фармафевтична компанія вирішила:

Подвоїти пожертви на підтримку гуманітарної допомоги з 5 мільйонів доларів до 10 мільйонів доларів.

Підтвердити зобов’язання поставляти ліки та медичні вироби в регіон, які потерпають від російських військових.

Призупинити поставки засобів особистої гігієни в Росію.

"Ми залишаємось непохитними у нашій підтримці – включно з гарантією роботи, транспортом, житлом та фінансовою допомогою – для наших працівників та їхніх сімей в Україні", - наголосили у пресслужбі компанії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.