Найбільша атака по Одесі: знайдено ще одну жертву за кілька днів після ракетного удару

Тіло жінки знайшли біля зруйнованого приватного будинку на одній з вулиць міста.

В Одесі знайшли тіло жінки, яка загинула 23 липня внаслідок російської ракетної атаки по місту.

Про це в Одеській міськраді повідомили 27 липня.

"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", – йдеться в заяві мерії.

Що відомо про атаку по Одесі 23 липня

Російські загарбники 23 липня випустили по Одесі щонайменше п'ять видів ракет, внаслідок чого спершу було відомо про одного загиблого та 19 постраждалих. Окупанти завдали руйнувань портовій інфраструктурі, житловим будинкам, пам’ятках архітектури, історичному центру міста та Спасо-Преображенському кафедральному собору.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Одеса!!! Ніч жахіття! Росіяни масовано гатили ракетами!"

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