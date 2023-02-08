"Найбільша ескалація": Гайдай розповів про ситуацію на Кремінському напрямку

Наразі в Луганські області на Кремінському напрямку ескалація, позиції українських військових зазнають найбільших обстрілів. Окупанти постійно проводять штурмові дії.

Про це повідомив головаобласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зараз на Кремінському напрямку найбільша ескалація, найбільша кількість обстрілів та спроб прорвати нашу оборону. Це щоденні атаки невеликими групами постійними хвилями. Іноді з підтримкою важкої техніки та постійні обстріли", - розказав Гайдай.

За його словами, звільнену Білогорівку окупанти також постійно обстрілюють. У районі російські війська проводять наступальні дії. Втім, успіху вони не мають. ЗСУ відбивають всі атакувальні спроби ворога. Щоденно росіяни на Луганщині втрачають десятки людей загиблими.

"Наші сили оборони відбивають всі спроби росіян прорватись", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай повідомляв, що російська окупаційна армія веде атаки з боку Кремінної Луганської області. Втім, говорити про великий наступ зарано. Росіяни наразі намагаються вести розвідку боєм. За його словами, ЗСУ контролюють ситуацію, яка там склалася, володіють інформацією про маневри та резерви армії РФ на цій ділянці.

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