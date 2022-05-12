Найбільша криза від часів Другої світової: кількість біженців з України перевищила 6 млн – ООН

Найбільша криза від часів Другої світової: кількість біженців з України перевищила 6 млн – ООН

Кількість людей, які залишили Україну, рятуючись від російського вторгнення, перевищила 6 млн. Це найбільша криза біженців у Європі від кінця Другої світової війни.

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції, вторгнення Росії спричинило масове переміщення людей, зокрема понад 8 млн українців. За даними ООН, станом 11 травня Україну залишили 6,03 млн осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство ООН у справах біженців.

Більшість біженців перетнули кордони Євросоюзу через пункти пропуску в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, де волонтери та влада намагалися допомогти їм знайти житло та надати підтримку.

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Понад 3,3 млн людей, здебільшого жінок та дітей, перетнули кордон із Польщею. За оцінками польського уряду, близько половини можуть залишитися в країні на тривалий термін. А це створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць.

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