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Найбільша криза від часів Другої світової: кількість біженців з України перевищила 6 млн – ООН

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Найбільша криза від часів Другої світової: кількість біженців з України перевищила 6 млн – ООН

Фото: Getty Images

Кількість людей, які залишили Україну, рятуючись від російського вторгнення, перевищила 6 млн. Це найбільша криза біженців у Європі від кінця Другої світової війни.

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції, вторгнення Росії спричинило масове переміщення людей, зокрема понад 8 млн українців. За даними ООН, станом 11 травня Україну залишили 6,03 млн осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство ООН у справах біженців.

Більшість біженців перетнули кордони Євросоюзу через пункти пропуску в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, де волонтери та влада намагалися допомогти їм знайти житло та надати підтримку.

Понад 3,3 млн людей, здебільшого жінок та дітей, перетнули кордон із Польщею. За оцінками польського уряду, близько половини можуть залишитися в країні на тривалий термін. А це створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць.  

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