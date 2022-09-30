Найбільша насильницька анексія в Європі від 1945 року: навіщо Путін забирає землі в українців

Путіну потрібне проголошення анексії окупованих територій, щоб контрнаступ ЗСУ представити як напад на Росію.

Запланована на пʼятницю "угода про приєднання" україських областей стане найбільшою насильницькою анексією в Європі від 1945 року.

Про це пише видання CNN.

Так звані референдуми є порушенням міжнародного права, а їхні результати не визнають навіть давні союзники Росії. Однак анексія має значення, насамперед даючи розуміння намірів Путіна і перспектив розвитку війни.

CNN цитує Олександра Баунова з Фонду Карнегі, який минулого тижня сказав, що послання Кремля має такий зміст: "Ви вирішили воювати з нами в Україні, а тепер спробуйте воювати з нами у самій Росії".

Звичайно, в першу чергу йдеться про доктрину застосування ядерної зброї, яку РФ може використати у разі загрози її територіям. Джерела видання також підтвердили, що ядерна загроза посилилась, але наразі немає ознак, що Росія застосує таку зброю найближчим часом. Поки що шантаж Путіна не діє, адже Україна тільки посилила контрнаступ, а Захід продовжує надавати допомогу ― США щойно анонсували нову партію високотехнологічної зброї для ЗСУ.

Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей України." Він посилається на "результати" псевдореферендуму.

У РФ заявляють, що в разі незаконного приєднання українських земель Росія зможе захищати їх як свої — тобто влада може оголосити мобілізацію або навіть привести в бойову готовність ядерну зброю.

Анексія території — це процес насильницького приєднання території іншої суверенної держави в односторонньому порядку. Анексія є протизаконною дією, порушенням міжнародних прав. Таке явище тягне за собою міжнародно-правову відповідальність — санкції, наприклад.

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