Найбільша перемога кібервійни: хакери розказали, як їм вдалось зламати Rutube

Хакерам вдалось зламати російський відеохостинг Rutube.

Російський відеохостинг зламали лише два хакери. Вони видалили внутрішню та зовнішню інфраструктури платформи та весь контент.

Про це повідомляє українська ІТ-Армія.

Українські ІТ-фахівці зазначили, що вони знищили Rutube для того, щоб обмежити російську пропаганду про війну в Україні.

Відомо, що російську платформу "поклали" два хакери всього лише за кілька днів. Хакери зазначили, що їхньою метою також було недопущення трансляції російського параду, оскільки Росія зараз продовжує традиції фашизму та нацизму, маніпулюючи пам'яттю загиблих у Другій світовій війні.

Хакери зазначили, що вони знищили всю інфраструктуру платформи та контент, систему документообігу, інформацію про адміністраторів та співробітників. Також фахівці пошкодили всі системи: починаючи від бази даних і до системи пошуку контенту та рекламного модуля.

Раніше хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг Ruтube та заявили, що він зник назавжди.

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