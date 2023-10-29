Найбільша поразка росіян: оприлюднено втрати окупантів під час їхнього наступу під Авдіївкою

ЗСУ також знищили 100 ворожих танків (лише минулої доби - 5 штук, серед яких є Т-90) та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

Під час наступу російської армії під Авдіївкою, від 10 жовтня, окупанти зазнали величезних втрат, а саме понад 6500 осіб.

Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка - це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб", - сказав він.

Олександр Штупун також озвучив кількість техніки, що ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку: 100 танків та майже 250 одиниць іншої ворожої бронетехніки. Лише останньої доби, 28-29 жовтня, у районі Авдіївки було знищено п'ять танків росіян, серед яких Т-90.

Штупун також додав, що під Авдіївкою окупанти тримають до 40 тисяч солдатів.

Нагадаємо, під час наступу російської армії у районі Авдіївки, ЗСУ необхідно протриматися лише кілька тижнів, потім ситуація зміниться. Так вважає військовий експерт Роман Світан.

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