"Найбільша терористича організація світу": Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні 2800 ракет

А кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по українських містах, просто не піддається підрахунку, зазначив глава держави.

Росія стала найбільшою терористичною організацією світу, тому будь-яка співпраця з РФ означає фінансування тероризму.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері 27 червня.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам", – наголосив глава держави.

За інформацією президента, станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

"А кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор", – підсумував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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