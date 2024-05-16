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Найбільша загроза з боку Росії: у ЗСУ звернулися до українців із важливою заявою

Найбільша загроза з боку Росії: у ЗСУ звернулися до українців із важливою заявою

Оперативно-тактичний комплекс "Іскандер". Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Мобільні платформи, такі як "Бал" та "Бастіон", можна швидко переміщувати.

Найбільшою загрозою для України з боку Росії є тактичні ракетні комплекси, такі як "Іскандер" або комплекси "Бал" і "Бастіон".

Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у четвер, 16 травня. 

Як він почнив, це мобільні платформи ("Бал" та "Бастіон" - ред.), яких можна швидко перемістити. У цьому є важкість їхнього відстеження та знищення. 

"Проте вдень вони рідко вдаються до подібної тактики. Хоча якраз вчора (15 травня - ред.) по Миколаєву вони били "Іскандером", внаслідок чого в нас 6 цивільних постраждалих. Завжди треба вважати, що вони в готовності до нанесення, але є нюанси. Щоб застосувати морські носії крилатих ракет їх треба вивести в море", - попередив Плетенчук.

Нагадаємо, за даними амерканских ЗМІ, Україна збиває набагато менше російських ракет: військовий експерт полковник запасу Збройних сил України Петро Черник назвав причину.

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