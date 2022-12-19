Найбільше потерпає Куп'янський район: Синєгубов розповів подробиці ворожих обстрілів в регіоні

Російські окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов зранку 19 грудня.

За його даними, минулої доби окупанти атакували смт Дворічна. Обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.

"Наші захисники на лінії зіткнення надійно тримають свої позиції та продовжують давати відсіч окупантам. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, 18 грудня окупанти обстріляли Ківшарівку Куп'янського району, де внаслідок атаки поранення отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований. Синєгубов уточнив у ранковому повідомленні, що медики оцінюють стан пораненого як легкий.

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