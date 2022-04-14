Найбільше у Донецькій області: Офіс Генпрокурора повідомив, скількох дітей вбили і поранили окупанти в Україні

Найбільше у Донецькій області: Офіс Генпрокурора повідомив, скількох дітей вбили і поранили окупанти в Україні

Внаслідок обстрілу росіянами залізничного вокзалу у Краматорську загинуло вже 7 діток.

В Україні через збройну агресію Росії, війська якої вбивають мирних людей і нищать будинки й інфраструктуру, загинули вже 197 дітей, ще щонайменше 548 дітей постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що понад 351 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості внаслідок злочинних дій РФ. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

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Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт. Гостомеля та м. Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Також стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу с. Дитятки Київської області військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. У лікарні померли ще дві дитини.

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Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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