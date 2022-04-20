Найбільше у Донецькій та Київській областях: від рук окупантів постраждало 578 дітей від початку війни

Найбільше у Донецькій та Київській областях: від рук окупантів постраждало 578 дітей від початку війни

Офіційне число загиблих дітей – 205.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України постраждало 578 дітей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора. Станом на 20 квітня офіційне число загиблих дітей – 205, збільшилася кількість поранених – 373.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

"Стало відомо, що 15 березня в с. Стара Буда Бучанського району Київської області внаслідок обстрілу житлового будинку родини отримали поранення двоє дітей 6 та 8 років, які в той же день військовими РФ примусово були переправлені до м. Мозирь Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.