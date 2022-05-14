Найбільше у Харківській області: в Україні продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини

Найбільше у Харківській області: в Україні продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) документує воєнні злочини російських окупантів проти культурної спадщини України.

Станом на 14 травня 2022 року було зафіксовано 331 такий епізод у різних областях України. Найбільше з них у Харківській (90), Донецькій (70) і Київській областях (62).

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми кожного дня, на превеликий жаль, продовжуємо фіксувати злочини росіян проти людяності та об'єктів культурної спадщини України. За невеликий період з моменту оновлення статистики зафіксованих злочинів росіян проти нашої культурної спадщини вони ракетою поцілили у єврейське кладовище у Глухові. Чим вони відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому? У День пам'яті та примирення вони повністю зруйнували Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині. В Одесі була пошкоджена пам'ятка архітектури початку XIX століття – Воронцовський палац. Окупанти знову влучили по о. Хортиця, сакральному місцю для українців. Так безбожно нищити нашу культуру можуть тільки варвари", - зазначив Ткаченко.

Також він додав, що міністерство активно працює зараз у напрямку захисту та діджиталізації культурної спадщини.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Нагадуємо, руйнування об'єктів культурної спадщини - це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.

МКІП також просить українців, пам'ятаючи про особисту безпеку, допомагати документувати злочини Росії на національній платформі за цим посиланням. Усі зібрані матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі до Луганщини.