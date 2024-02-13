Найбільші від початку року: Тарнавський розповів про втрати РФ на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку за добу ЗСУ ліквідували майже 650 росіян-окупантів.

Протягом минулої доби українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 645 солдатів окупаційної армії РФ – найбільше від початку року.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він також додав, що інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник здійснив у операційній зоні "Таврія" 12 лютого, також є найбільшим показником цього року – 1267. Також було зафіксовано 67 авіаударів.

За добу воїни ЗСУ знищили чи пошкодили 41 одиницю військової техніки ворога, без урахування БпЛА – п’ять танків, 17 бойових бронемашин, вісім артсистем, 10 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки.

Також українськими силами ліквідовано один склад боєприпасів і ще один важливий об’єкт противника.

"Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї. На Авдіївському напрямку ще десяток загарбників узято в полон", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, експерт пояснив, для чого окупанти побудували на Донеччина "цар-потяг".

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