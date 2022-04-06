Найбільше війська РФ вбили російськомовних людей, яких вони прийшли "захищати" – Зеленський

Як приклад, очільник країни назвав Маріуполь, Харків, Мелітополь та Бердянськ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільше російські окупанти вбили тих людей, яких вони прийшли "захищати" – російськомовних.

Про це він повідомив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk. Як приклад, очільник країни назвав міста, в яких ворог особливо жорстоко знущається над цивільними російськомовними людьми – Маріуполь, Харків, Мелітополь та Бердянськ.

"Особливо Маріуполь і Харків, де було дуже багато російськомовних людей. Більше всього вони саме вбили там тих людей, про яких вони сказали, що вони прийшли захищати. Люди, які там, російськомовні, вони там ненавидять все російське. А ще декілька років тому вони вважали себе братами/сестрами, у них кордони… Зараз вони ненавидять і не розуміють, за що це – ракетами в цивільних людей. Сотні дітей загинули від прямого бомбардування", – поділився Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що росіяни знають, що насправді нацисти вони, зазначивши, що вони ще задовго до війни показали, як ставляться до української нації – хотіли її знищити, тому прийшли до України з війною.

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