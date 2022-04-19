Найбільше зброї для України постачає Росія: військові "віджали" в боях техніки на понад мільярд доларів

Найбільше зброї для України постачає Росія: військові "віджали" в боях техніки на понад мільярд доларів

Кількість російської техніки, що тепер працює на потреби наших збройних сил, зростає щодня.

За майже два місяці війни воїни відбили в окупантів техніки більш ніж на мільярд доларів.

Кількість обновок порахували фахівці порталу "Орикс", повідомляє ТСН.

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11 сучасних безпілотників і гелікоптер, їм потрібно лише трохи фарби і можна в бій. Стали нашими 27-ім установок систем залпового вогню. Серед них і потужні «Урагани» та «Смерчі».

Уже закривають українське небо системи протиповітряної оборони - їх відбито майже 70. Серед наших унікальних надбань – новинка російського військово-промислового комплексу «Панцир –С».

Утратили російські артилеристи і кілька букетів САУ – «Півоній» та «Геоцинтів». Загалом 83 одиниці. Майже сотню машин спецтехніки залишили окупанти нашим оборонцям.

А ще 218 танків. Ринкова вартість - майже пів мільярда доларів. Серед них не лише Т-72, а й новітні Т-80 та Т-90.

Загалом вартість усієї техніки тягне на мільярд двісті мільйонів доларів. І це не остаточна цифра - кількість російської техніки, що тепер працює на потреби наших збройних сил, зростає щодня.

Українські воїни відбили в росіян техніки більше ніж на мільярд доларів

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