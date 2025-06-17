Чому в Києві "занизили" кількість загиблих: голова МВС пояснив

Обстріл у Києві / © МВС

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Внаслідок нічних російських обстрілів по Україні станом на 17:30 загинуло 12 людей. З них 10 осіб загинули в Києві, ще двох деблокували з-під завалів в Одесі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що станом на 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі. Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще вранці писав про 14 загиблих.

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Як пояснив Ігор Клименко, під час пошуково-рятувальних робіт нерідко знаходять фрагменти тіл. Їх спочатку реєструють як окремих загиблих. Остаточну кількість жертв підтверджують криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії.

На місцях влучань у житлову інфраструктуру продовжують працювати рятувальники та поліція. Особливо інтенсивна рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи не припиняться, доки не знайдуть усіх.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог застосував безпрецедентну кількість озброєння: 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Основні удари припали на житлові райони столиці. Зокрема, на Солом’янці було атаковано дві багатоповерхівки, в одній з яких зруйновано під’їзд. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами. На Позняках дрон влучив у житловий будинок.

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За словами очільника МВС Ігоря Клименка, балістична ракета пробила дев’ять поверхів багатоповерхівки, буквально «склавши» під’їзд. У Києві 17 червня під час масованої атаки Росії було пошкоджено кілька гуртожитків Київського авіаційного інституту (раніше — Національний авіаційний університет).