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Найбільші склади з російською зброєю – в Красноярську, тому знищити їх не так легко - Жданов

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Найбільші склади з російською зброєю – в Красноярську, тому знищити їх не так легко - Жданов

Фото: скриншот з відео

Експерт зазначив, що склади із боєприпасами в Росії просто величезні, але переважно вони всі розташовані за Уралом, ось у чому проблема.

Найбільші склади з російською зброєю в Красноярську, тому знищити їх не так легко.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"Що стосується складів Російської Федерації, то теоретично це (знищення – ред.) можливо. Відправити диверсійно-розвідувальні групи, глибинні закидування, які б, наприклад, десь би дісталися до цих складів, їх підпалили і щоб вони здетонували. Склади там просто величезні, але в основному вони всі розташовані за Уралом. Ось у чому проблема. Найбільше скупчення складів, наскільки я пам'ятаю, - у Красноярську. Туди зазвичай все вивозили. Там, до речі, в районі Красноярська і російські ядерні могильники, куди вони приймають усі відходи, з Європи зокрема, і особливо з Європи. І там же десь, в районі Красноярська, розташовані склади із боєприпасами", - зазначив експерт.

Жданов наголосив, що фізично туди дістатися дуже складно. Бо від залізниці там ще треба не одну сотню кілометрів добиратися до самих складів.

"Поява там чужої людини одразу ж викликає підозри. А якщо ця людина ще й з рюкзаком, який заповнений тротилом, то взагалі. Тому теоретично так, а фізично - це практично на рівні неможливого. Тому, на жаль, доводиться знищувати склади, які Російська Федерація підвозить сюди ближче до нашого кордону", - пояснив експерт.

Нагадаємо, окупанти тримають напоготові носії високоточної зброї: в Генштабі попередили про загрозу ракетних обстрілів.

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