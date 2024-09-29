Найбільші втрати снарядів за час війни – британська розвідка про удари у Тихорецьку і Торопцю

Внаслідок ударів по складах із боєприпасами, які були завдані в ніч з 20 на 21 вересня 2024 року, російська армія втратила десятки тисяч тонн боєприпасів. Це найбільші втрати снарядів РФ від початку повномасштабної війни.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Британії від 29 вересня.

Британська розвідка нагадує, що у ніч з 20 на 21 вересня 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів у Тихорецьку (Краснодарський край) та Торопці в Тверській області за допомогою безпілотників. Ще один удар стався 18 вересня у Торопці, який майже напевно знищив щонайменше 30 000 тонн боєприпасів у відкритому і бункерному сховищах.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

На думку Міноборони Британії, ці удари призведуть принаймні до короткострокових перебоїв у постачаннях снарядів на фронт для окупантів.

"Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об’єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни", – сказано в повідомленні.

У Британії зауважили, що атаки українських безпілотників до складах відбулися одна за одною, незважаючи на те, що РФ намагається розгорнути широку ешелоновану протиповітряну оборону.

"Ймовірно, це призведе до подальшого розосередження в російському логістичному ланцюгу через страх перед додатковими ударами, збільшуючи навантаження на і без того розтягнуту систему", – припускає британська розвідка.

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