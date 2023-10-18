"Найбільший наступ від 2014-го, але це не кінець": що відомо бої за Авдіївку

Російська окупаційна армія влаштувала наймасштабніший наступ на Авдіївку Донецької області якого не було від 2014-го. Наразі в місті відносно тихо. Втім, очікується нове загострення.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи від 2014 року. Але це ще не кінець тієї історії, яку вони почали 10 жовтня", - наголосив він.

За словами Барабаша, так зване "затишшя" - це зменшення обертів ворога, яке спостерігається наразі, говорить про наступне.

"Вони на даний момент видихлись, ситуацію сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець", - зауважив він.

Наразі ситуація щодо атак по громаді стала "тихішою", каже Барабаш. Окупанти завдають менше обстрілів та ракетних ударів. Також зменшилася кількість штурмових дій по позиція.

"Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче залишається", - констатував він.

За даними голови МВА, ворог зараз перегруповується, відтягує поспіль техніку, яку він може відтягнути в більш глибші тили, щоб відремонтувати.

"Найближчими днями, скоріше за все, буде знову загострення на нашому напрямку", - додав Барабаш.

Ситуація біля Авдіївки

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти намагаються оточити Авдіївку! Попри щільні обстріли, з міста триває евакуація

Зранку 18 жовтня речник 110-ї механізованої бригади ЗСУ Антон Коцуконь повідомив, що росіяни наступають у районі Авдіївки, аби оточити місто. Ворог також влаштовує безперервні обстріли тривалістю по 10-12 годин.

Втім, все ж окупанти знизили темпи наступу на Авдіївку. Разом з тим росіяни намагаються захопити терикон на північ від Авдіївки як вигідну висоту.

Тим часом британські розвідники оцінили, чи зможуть росіяни захопити ще одне українське місто. Вони вважають, що "успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі".

Відомо, що окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня. Саме тому для них важливо взяти Авдіївку.

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