"Найбільший наступ за всю війну": яка ситуація навколо Авдіївки зараз

Барабаш запевнив, що Сили оборони України відбили усі ворожі атаки та зуміли втримати усі свої позиції.

Після загострення навколо Авдіївки ситуація там на ранок 12 жовтня напружена, але контрольована українськими військами. Російські окупанти не припиняють обстрілів як по місту з околицями, так і по позиціях ЗСУ.

Про це керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Обстріли Авдіївки

"Дуже напружена ситуація. Третю добу не вщухають бої навколо міста, обстріли як по позиціях, так і по самому місту. Ця ніч минула більш-менш спокійно: саме по місту було декілька таких невеличких обстрілів. О 2:55 відбувся авіаракетний удар. Вдарили по так званому нашому місцевому урядовому кварталу. Поки що інформація не надходила на рахунок постраждалих і загиблих цивільних", – розповів Барабаш.

Він також поінформував, що 11 жовтня по території громади прилетіло близько 20 ворожих ракет. Були загиблі і поранені. Серед жертв – 85-річний чоловік. Серед поранених – 69-річний чоловік та 44-річна жінка.

"Два молоді хлопці – представники військової адміністрації – розвозили хліб по старій частині міста. Вони отримали контузії. І дві людини – дуже літній чоловік і його донька – знаходяться під завалами багатоповерхового будинку, який зруйновано внаслідок авіаракетного удару вчора вдень", – розповів очільник МВА.

Він зазначив, що постійно під ударами ворожої артилерії перебуває Авдіївський коксохімічний завод. Так, 11 жовтня загарбники вкотре вдарили по заводу, влучивши у цистерни з залишками смоли. Там зайнялася пожежа, а росіяни водночас стверджували, що влучили по складу боєприпасів.

"Це найбільший наступ на Авдіївку"

Барабаш запевнив, що українські війська відбили всі російські атаки навколо Авдіївки та зуміли втримати усі свої позиції.

"Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Все витримали, всі позиції утримали, всі атаки відбили. Місцями навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру", – розповів очільник військової адміністрації.

Він також повідомив, що 11 жовтня минуло "трохи за іншим сценарієм".

"Вони (окупанти – ред.) не використовували техніку. Більшість їхніх штурмових дій було з використанням суто піхоти. Вони підвозили до свого "передка" десант: групами по 20-30 людей вони його висаджували. Вони одночасно на 10-12 напрямків висовувалися, на різні напрямки до нашої лінії. Дивлячись відео у військових – вони (російські війська – ред.), як таргани, намагались десь знайти якусь шпаринку", – описав ситуацію Барабаш.

Він вкотре наголосив, що ситуація дуже непроста, але контрольована.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 12 жовтня, на Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Великий наступ окупантів на Авдіївку! Що там відбувається? | Гетьман

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