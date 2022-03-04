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Найбільший розробник програмного забезпечення для машинобудування Autodesk зупиняє роботу в Росії

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Найбільший розробник програмного забезпечення для машинобудування Autodesk зупиняє роботу в Росії

Фото з відкритих джерел

У компанії засуджують нелюдське вторгнення РФ.

Найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування Autodesk зупиняє роботу в Росії.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"Як і більша частина світу, ми шоковані та засмучені кризою, що розгортається в Україні, і рішуче засуджуємо несправедливе та нелюдське вторгнення Росії. Наші серця і думки з українським народом... Autodesk негайно призупиняє наш бізнес у Росії та продовжує повністю дотримуватися всіх санкцій, які зараз діють. Ми розглянемо додаткові обмеження для нашого бізнесу в регіоні, якщо санкції розширяться, а також у міру розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

У компанії також додали, що цього тижня Autodesk Foundation надав фінансову підтримку для надання допомоги Україні. Кошти підуть до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста) та УВКБ ООН (Високої комісії ООН у справах біженців).

"Autodesk, Inc" - американська транснаціональна корпорація, найбільший у світі постачальник програмного забезпечення для промислового і цивільного будівництва, машинобудування, ринку засобів інформації та розваг.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

  
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