Найбільший розробник програмного забезпечення для машинобудування Autodesk зупиняє роботу в Росії

У компанії засуджують нелюдське вторгнення РФ.

Найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування Autodesk зупиняє роботу в Росії.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"Як і більша частина світу, ми шоковані та засмучені кризою, що розгортається в Україні, і рішуче засуджуємо несправедливе та нелюдське вторгнення Росії. Наші серця і думки з українським народом... Autodesk негайно призупиняє наш бізнес у Росії та продовжує повністю дотримуватися всіх санкцій, які зараз діють. Ми розглянемо додаткові обмеження для нашого бізнесу в регіоні, якщо санкції розширяться, а також у міру розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

У компанії також додали, що цього тижня Autodesk Foundation надав фінансову підтримку для надання допомоги Україні. Кошти підуть до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста) та УВКБ ООН (Високої комісії ООН у справах біженців).

"Autodesk, Inc" - американська транснаціональна корпорація, найбільший у світі постачальник програмного забезпечення для промислового і цивільного будівництва, машинобудування, ринку засобів інформації та розваг.