Найбільший страх росіян у Бахмуті: Жданов пояснив, що загрожує ворогу

Російські окупанти вичерпують свій наступальний потенціал і Бахмут – єдина ділянка фронту, де вони ведуть інтенсивні наступальні дії, однак противник дуже боїться зупинитися.

Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його оцінками, російська армія воює "на останньому подиху". Тож Росії вкрай необхідно негайно припинити вогонь і сісти за стіл переговорів поки ще на умовах президента Володимира Путіна.

"(Російські війська – ред.) вже лише одну ділянку тримають – Бахмут, де вони ведуть наступальні дії. На інших ділянках вони атакують все слабше і слабше. Подивіться, навіть у тому ж Бахмуті, здавалося б, найбільш боєздатні частини, а вони наступають і вони ж здаються в полон", – звернув увагу військовий експерт.

Він також назвав головний страх загарбників у битві за Бахмут.

"(Окупанти – ред.) дуже бояться: як тільки вони зупиняться – ми перейдемо в контрнаступ. І ось тоді для них буде дуже велика проблема", – наголосив Жданов.

Він також нагадав інформацію від розвідки про те, що водночас на Херсонському напрямку російські військові почали скуповувати цивільний одяг та вивозити награбоване майно.

"Те ж було, коли (росіяни – ред.) готувалися до "нелегкого рішення" щодо правого берега Херсонської області", – зауважив експерт.

Нагадаємо, напередодні командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що в районі Бахмута ворог збільшує активність важкої артилерії та та авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.

Українські прикордонники розповіли про зміну тактики противника в районі Бахмута. Так, замість в'язнів-"вагнерівців" кидають у бій професійних та досвідчених бійців. Водночас не помітно жодних ознак "снарядного голоду" ворога.

За оцінками військового експерта Романа Світана, якщо українські війська почнуть відходити від Бахмута, то посиплеться весь фронт. ЗСУ доведеться відходити на нові рубежі, що значно вплине на втрати.

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