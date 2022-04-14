Найбільший табір для наступу на столицю окупанти влаштували у Здвижівці: тут вони грабували і вбивали людей

Через село пройшло майже 6 тисяч військових.

Найбільший табір для штурму Києва окупанти готували в селі Здвижівка. Місцеві жителі повідомляли про тисячі одиниць техніки, які орки накопичували в селі. Від самого початку війни місцеві жителі сигналізували розвідникам, що тут створюється потужний логістичний центр. Справжні герої, вони робили це попри ризик бути розстріляними.

Про це йдеться в ТСН.

В перші дні окупації про «штаб для наступу на столицю» стало відомо з фото, яке співак та композитор Володимир Самайда, який мешкає тут, надіслав другу і кореспонденту ТСН.Тижня Андрію Цаплієнку. Завдяки цим та іншим світлинам українські артилеристи змогли точно вичислити, де в Здвижівці розташована ворожа техніка. Її прицільно почали знищували.

Але після оприлюднення фотографії зв’язок з Володею та його родиною зник. Тож лише після того, як російські окупанти були вибиті від Києва, з’явилась можливість розшукати сім’ю.

Також читайте Родичі впізнають своїх рідних під час ексгумації тіл з братської могили в Бучі

По дорозі до Здвижівки скрізь сліди російських злочинів. Самому селу відносно пощастило, бо тут немає таких руйнувань, як в сусідній Бучі, або Гостомелі. В місцевій школі, де розташувались окупанти, в кількох класах - слова пробачення, крейдою на дошці, російською – «Простите нас». Вочевидь ці вибачення - витончений цинізм окупантів. Бо неподалік від школи – кілька місць розстрілу мирних мешканців. «Криміналісти приїхали на впізнання, п'ять людей ми там відкопали, потім ще двоє дівчат з відірваними ногами з Гостомелю і ще один он там біля церкви», - розповідає місцевий пенсіонер.

Віталія Черниша один із тих, кому пощастило вижити, орки виводили на розстріл, підозрювали в тому, що він агент міфічних нацистів і наводив українську артилерію на окупантів. Вони шукали нацистів. «Питали, де нацисти. Лякали мене, біля вуха літали патрони», - розповідає Віталій.

Здвижівку можна назвати селом мовчазних героїв. Фотографію з точною локацією табору окупантів, яку отримали військові, розповсюдила Тетяна Ільченко. Вона завантажувала скрін-шоти з камери спостереження, допоки про її існування не дізнались вороги. Але, крім героїв, серед українців є і зрадники. Російські солдати цілеспрямовано шукали ветеранів АТО та колишніх військових і знаходили. «В них були списки АТОвців та ветеранів армії. Ветеранів відпустили. А двох хлопців АТОвців закатували дуже. Вбили», - розповідає жінка.

Місцеві в Звижівці нарахували – через село пройшло близько чотирьох тисяч одиниць ворожої техніки та орієнтовно шість тисяч російських військових. На сільській околиці був табір орків. Сюди вони звозили награбоване майно українців перед тим, як відправити його до Білорусі. Що не влізло, кинули прямо в таборі. Тут і радіотехніка, меблі, посуд, білизна, дитячі іграшки – огидна орда нічим не нехтувала. Табір перед втечею частково замінували і тут підірвався місцевий мешканець.

Про це журналісту ТСН стає відомо, від того самого співак та композитор Володимира Самайда, доля якого понад місяця була невідома. «Одна ракета потрапила в центр вулиці. Потрощило, ми залишилися живі. Боялися, але раділи, що по нас хоть щось прилітає», - каже чоловік.

Влучання не витримала страуси на ферма, всі птахи окрім одного загинули. Так саме і Здвижівка – вціліла у вогні війни, вижила і неодмінно відродиться.

Читайте також:

США очікують масштабного наступу РФ на Донбасі задля геноциду українців, тож дають Україні важке озброєння

У Харкові росіяни обстріляли житлові квартали: загинули 4 цивільних, ще 10 поранені

“Намагаються відігратися за поразки”: Зеленський повідомив про активність російських військ

Президент Латвії заявив, що держава за 2 місяці віддала Україні третину свого оборонного бюджету