Найбільший товарний шок за пів століття: через війну в Україні ціни на продукти та паливо стануть рекордними

Найбільший товарний шок за пів століття: через війну в Україні ціни на продукти та паливо стануть рекордними

Війна в Україні спричинить "найбільший товарний шок" від 1970 років.

Через війну в Україні ціни на пальне та продовольство зростатимуть до кінця 2024 року. Ціни на пшеницю, наприклад, як йдеться в прогнозі Світового банку, зростуть на понад 40% і сягнуть рекордних максимумів.

Про це попереджає Світовий банк.

"Це найбільший шок на ринку споживчих товарів від 1970-х років. Ці події збільшують ймовірність стагфляції", - прогнозує віцепрезидент Групи Світового банку з питань збалансованого розвитку Індерміт Гілл.

Передбачається, що різко зросте вартість багатьох харчових продуктів. Індекс цін на продовольство ООН вже свідчить, що вони підскочили на найвищий рівень за 60 років.

Прогнозують, що ціна на пшеницю зросте на 42,7% і сягне нових максимумів у доларовому еквіваленті. Ціна на ячмінь збільшиться на 33,3%, на сою - на 20%, на олію - на 29,8%, на куряче м'ясо - на 41,8%. Причина - різке скорочення експорту з України та Росії.

Крім того, через війну обсяги поставок зерна та олійних культур з України впали на понад 80%, і ці втрати експорту протягом року "дорівнюють приблизно 10 дням світового запасу продовольства".

"Ми очікуємо скорочення поставок сільськогосподарських культур через слабкий урожай в Канаді, низький урожай у Південній Америці, а тепер і через збої у Чорноморському регіоні. Це на найближчі кілька років збереже напруженість на світових зернових ринках", - заявив виконавчий директор міжнародної агропромислової корпорації Archer Daniels Midland Хуан Рікардо Лусіано.

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Очікується, що вартість сільськогосподарської продукції та металів цьогоріч зросте на майже 20%. Крім того, найбільше зростуть ціни на енергоносії у 2022 році - на понад 50%. І лише протягом 2023-24 років дещо вирівняються.

Росія виробляє близько 11% світової нафти і займає третє місце за розміром своєї частки на світовому ринку нафти, але "збої внаслідок війни, як очікують, матимуть довгострокові негативні наслідки", оскільки через санкції іноземні компанії йдуть, а доступ до технологій скорочується. Таким чином, очікують, що ціни на нафту залишаться високими і в 2024 році, а барель базової нафти Brent цього року, за прогнозами, коштуватиме в середньому 100 доларів, що призведе до широкомасштабної інфляції.

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"Попри очікування, що ціни на товари досягнуть піку в 2022 році, вони залишаться значно вищими, ніж прогнозували раніше", - йдеться у звіті.

Зазначається, що інші країни можуть допомогти вирішити проблему дефіциту поставок, спричинену війною в Україні. Однак прогнозоване зростання цін на добрива на 69% може призвести до того, що "фермери почнуть використовувати менше добрив, і урожайність сільськогосподарських культур зменшиться".

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