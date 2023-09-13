Найбільший удар по флоту РФ за час війни: Sky News з'ясувало, якими ракетами Україна атакувала у Криму

Міністерство оборони Великої Британії поки це не коментує.

Західні ЗМІ вважають, що на світанку 13 вересня Україна вперше під час війни успішно атакувала російський підводний човен та великий десантний катер. Журналісти пишуть, що ЗСУ могли випустити по Севастополю британські ракети Storm Shadow.

Про це пише Sky News.

Видання із посиланням на українські та західні джерела повідомили, що атака по окупованому Криму була здійснена британськими ракетами Storm Shadow.

"Російський підводний човен і військовий корабель були пошкоджені під час ранкового обстрілу севастопольського суднобудівного заводу - потенційно найбільшого удару по російських військово-морських об'єктах за всю війну. Українське і західне джерела повідомили, що були розгорнуті британські крилаті ракети Storm Shadow", - пишуть журналісти.

Як зазначається, на початку року Велика Британія передала Збройним силам України ракети Storm Shadow. Вони здатні запускатися з українських літаків. Франція також надала українським військовим крилаті ракети. Проте зазначається, що удар був завданий саме британськими ракетами.

"Це були Storm Shadow", - повідомило одне з джерел.

Міністерство оборони Великої Британії поки що це не прокоментувало. Голову Королівського військово-морського флоту, адмірала Бена Кі, запитали про напад на російський флот під час виступу на виставці озброєнь у Лондоні.

Він не говорив про якусь конкретику, і його не запитували про потенційну участь ракет, наданих Великобританією, але він сказав: "Українці демонструють, що можна зробити завдяки інноваційному мисленню і готовності йти на ризик. Як ми бачимо в різних сферах, деякі дійсно значні адаптації тактики, техніки і сил і засобів для того, щоб спробувати створити перевагу в силах і засобах над росіянами, і я справді аплодую цьому".

Західне видання додає, що це перша відома успішна атака на російський підводний човен у цій війні.

Атака на судноремонтний завод у Севастополі

На світанку 13 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Звуки було чутно у районі морського заводу імені Орджонікідзе.

У ГУР підтвердили про ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.

У Міністерстві оборони Росії визнали, що був атакований Севастопольський морський завод.

Офіційно Україна поки не коментувала ситуації, однак командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.

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