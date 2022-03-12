"Найбільший удар по російській армії за десятки років" - Зеленський про втрати окупантів після нападу на Україну

"Найбільший удар по російській армії за десятки років" - Зеленський про втрати окупантів після нападу на Україну

Зеленський зауважив, що РФ ніде не втрачала більше військових і техніки за таку кількість днів.

Українська армія, яка героїчно боронить Батьківщину від нападу Росії, завдає ворогу нищівних втрат, які є найбільшим ударом по російській армії за десятки років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення 12 березня.

"Наші ЗСУ роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російський військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17 день вже така, що можна з упевненістю говорити, це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде за таку кількість днів не втрачали більше. Від початку вторгнення 31 батальйонна тактична група ворога втратила боєздатність, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти вийти додому, на територію Росії. Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають - понад 360 танків, 1205 броньованих авто. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі і цього ранку. Вже майже 60 літаків, понад 80 гелікоптерів і сотні-сотні одиниць іншої техніки, зокрема, найсучасніших зразків, якими РФ пишається. У більшості армій світу немає стільки всього, як РФ втратила за час вторгнення в нашу державу", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що військові "другої найсильнішої армії світу" злякалися ЗСУ і заховалися у БТРі (відео).

ТСН.ua

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