Найближчі 2-3 місяці будуть вирішальними у війні: Арестович розповів, чого Україні очікувати в цей період

Арестович наголосив, що швидкість звільнення українських територій залежатиме від інтенсивності постачання Заходом військової допомоги.

Про це радник ОП розповів на Ютуб-каналі UkrLife. TV.

"Наступу росіян не буде. Що потрібно чекати - це нашого контрнаступу. В якійсь мірі воно вже йде. Коли ми турбуємося за наших солдатів та уникаємо прямих зіткнень, щоб не зазнавати втрат. Створюємо умови, коли росіяни самі відходять. Так буде і далі. Якщо Захід буде надавати військову допомогу, значить (звільнення України - ред.) буде відбуватися швидше. Якщо не надасть, буде те саме, але повільніше", - зауважив Арестович.

Він впевнений, що РФ не вдасться завести війну у позиційну. Окрім цього, він передбачає масові втечі окупантів з Херсонського напрямку.

"Цю війну завести в позиційну не вдасться. Вони не витримають її, ти не можеш вести позиційну війну, коли тебе постійно б'ють з HIMARS. Російські військові на Херсонському напрямку своїх бояться більше, аніж противника. Але вони будуть стояти на місці до тих пір, поки можуть. Та коли це зломається, це буде не зупинити. Почнеться втеча окремих підрозділів, спочатку будуть відмови виконувати накази. Потім - внутрішні розбірки. Поступово це все "згине, як роса на сонці". Російська армія втратила стратегічну ініціативу в цій війні", - сказав радник ОП.

Як повідомляли раніше, РФ поки не вдалося досягти своїх військових цілей ні під час першої фази війни, коли вони прагнули взяти Київ і окупувати більшу частину східної України, ні під час другої фази, коли вони прагнули просто окупувати весь Донбас.

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