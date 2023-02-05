"Найближчі два місяці на нас чекає кривава бійка": Арестович про "великий наступ" Росії

У найближчі кілька місяців на Донбасі будуть жорстокі бої, оскільки Росія продовжує зосереджувати там основні зусилля.

Про це військовий експерт та ексрадник голови ОП Олексій Арестович розповів в ефірі з Марком Фейгіним.

"Ситуація на фронті є досить непростою для нас. Основні зусилля противник зосереджує в Донецькій області, намагаючись оточити Бахмут, а також просунутися на Вугледарському та Лиманському напрямках. Найближчі два місяці на нас чекає кривава бійка в цих місцях. Швидше за все, це буде схоже на ситуацію, яку ми пережили на початку літа минулого року", - зазначив він.

За його словами, також можливі окремі провокації на північних кордонах, але основні зусилля супротивник зосередив на Донбасі.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що президент РФ Володимир Путін планує новий наступ на Україну, щоб завести війну у глухий кут і розпочати переговори.

Новий наступ Росії на Донбасі

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти зосереджують наступальні сили на сході України, там зараз сконцентрований пріоритет ворога.

Українські військові не спостерігають наразі підготовки окупантів до широкомасштабного наступу на Донбасі.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що окупанти у значній кількості переважають українських військових на Донбасі. На сьогодні чисельність російської окупаційної армії удвічі, а то й втричі перевищує Збройні сили України.

Експерт Олександр Мусієнко вважає, що Росія готується до нової атаки, а перед цим прагне розосередити українські сили, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ.

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