Найближчі півтора місяця – особливо небезпечні: відомий комбат попередив харків'ян

На думку Федоренка, в найближчі півтора місяця росіяни будуть активно проводити наступ у Харківській області, задіювати резерви і все наявне озброєння.

Максимальне загострення на фронті, зокрема в Харківській області, триватиме близько півтора місяця, коли росіяни матимуть "вікно можливостей", поки до України йтиме необхідна допомога від США.

Таку думку висловив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає "Еспресо".

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"Важливо розуміти, що у противника є невеличкий "люфт" по часу – півтора місяця, коли Сили оборони отримають максимальну кількість засобів у рамках загальновійськової допомоги. Тоді на більшості відтинків ми зможемо позбавити ворога вчиняти ударно-штурмові дії", – каже Федоренко.

На його думку, саме тому найближчі півтора місяця росіяни активно проводитимуть ударно-штурмові дії в Харківській області, задіювати резерви і все наявне озброєння.

Військовий особливо закликав до обережності харків'ян, щоб вони дослухалися до сирен, були максимально уважними й обережними та уникали місць скупчення людей.

"Всі звикли вже до війни, звикли до прильотів, але до укриття потрібно прямувати завжди", – заявив Федоренко.

Військовий нагадав, що росіяни не відмовилися від намірів повністю знищити українську державність. Для цього вони мають певну поетапність окупації українських територій.

Пріоритетними областями залишаються Донецька й Луганська. А щоб захопити ці області, окупанти вирішили певну кількість українських сил і засобів, які брали участь в бойових діях на цих напрямках, відтягнути в інше місце.

"Інформаційна пропаганда в Російській Федерації це підтримує, мовляв Харків – дуже важливе місто. Тому вони почали переходити державний кордон і штурмувати позиції саме в Харківській області. Для нас це також надзвичайно важливе стратегічне місто. Тому так чи інакше, Сили оборони будуть задіювати там резерви", – вважає комбат.

Федоренко заспокоює, що ворог не отримає значних тактичних успіхів на полі бою.

"До зустрічі противника готувалися. Це стосується інженерно-фортифікаційних споруд та кількості сил і засобів, які задіяні для оборони Харківської області. Також через міжнародну військову допомогу ми будемо мати можливості бити основні засоби противника більш ретельно. А це авіація, яка застосовує керовані авіабомби, різні пускові установки, які обстрілюють як місто Харків, так і прифронтовому, фронтову територію. Тому буде складно, але ми точно вистоїмо", – підсумував комбат.

Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти пішли в наступ на державному кордоні на Харківщині.

Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється на другий Бахмут.

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