"Найближчі тижні будуть дуже важкими": Макрон зробив свою першу заяву у Києві

Президент Франції Еммануель Макрон вже перебуває у Києві на вокалі, де розповів, що привіз українцям послання єдності та підтримки.
Французький лідер Еммануель Макрон зробив на залізничному вокзалі першу заяву в Києві.
Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав у коментарі BFMTV.
Макрон повідомив, що вони зустрінуться з президентом Зеленським і поїдуть до Ірпеня, де росіяни скоювали жорстокі вбивства.
"Ми зустрінемося з президентом Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто – Ірпінь", – наголосив Макрон.
Водночас додав, що має послання європейської єдності, звернене до українців, заявивши: "найближчі тижні будуть дуже важкими".
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва. До столиці України лідери трьох європейських держав приїхали потягом "Укрзалізниці".
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