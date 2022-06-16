"Найближчі тижні будуть дуже важкими": Макрон зробив свою першу заяву у Києві

"Найближчі тижні будуть дуже важкими": Макрон зробив свою першу заяву у Києві

Президент Франції Еммануель Макрон вже перебуває у Києві на вокалі, де розповів, що привіз українцям послання єдності та підтримки.

Французький лідер Еммануель Макрон зробив на залізничному вокзалі першу заяву в Києві.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав у коментарі BFMTV.

Макрон повідомив, що вони зустрінуться з президентом Зеленським і поїдуть до Ірпеня, де росіяни скоювали жорстокі вбивства.

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"Ми зустрінемося з президентом Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто – Ірпінь", – наголосив Макрон.

Водночас додав, що має послання європейської єдності, звернене до українців, заявивши: "найближчі тижні будуть дуже важкими".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва. До столиці України лідери трьох європейських держав приїхали потягом "Укрзалізниці".

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