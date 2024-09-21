Найближчим часом армія РФ знову прориватиметься до Покровська – військовослужбовець ЗСУ

Найближчим часом російські війська знову намагатимуться прориватися до міста Покровськ на Донеччині та виходити на шлях до Дніпра.

Про це повідомив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов у етері телеканалу "Еспресо".

"Натиски ворога хвилеподібні. Тобто, була хвиля, зараз вона трохи стихла. Це не означає, що ситуація нормальна... Розслаблятися не можна. Ворог найближчим часом, я не знаю, за тиждень чи два, знову буде пробивати собі шлях саме на місто Покровськ. Можливо, вони будуть обходити цю агломерацію, намагатимуться взяти її з боків у так звані "клешні", як це робили в Бахмуті й Авдіївці, – це 99%. Але те, що ворог буде намагатися взяти цю агломерацію і виходити на шлях на Дніпро – це 100%", – зазначив боєць.

Також читайте РФ може розпочати нову хвилю наступу на Покровськ: експерт повідомив важливі деталі

За словами військового, зараз росіяни намагаються прориватися в бік населених пунктів Курахове та Селидове.

"Вони бояться йти напряму, щоб не перебувати в такому становищі, коли їхні позиції будуть обстрілюватися з усіх боків. Окупанти збираються розширюватися і намагатися пробити собі шлях, відкрити напрямок у Курахове", – додав Фірсов.

Нагадаємо, росіяни наступають в Донецькій області. Зокрема, вони нещодавно досягли незначних успіхів у Торецьку, а також просунулися на південний захід від Донецька та на північ від Водяного.

Покровський напрямок сьогодні: росіяни не знижують інтенсивність боїв

Читайте також: