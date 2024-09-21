Найближчим часом армія РФ знову прориватиметься до Покровська – військовослужбовець ЗСУ

Ворог намагатиметься взяти агломерацію і виходити до міста Дніпро, зазначив Єгор Фірсов.
Найближчим часом російські війська знову намагатимуться прориватися до міста Покровськ на Донеччині та виходити на шлях до Дніпра.
Про це повідомив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов у етері телеканалу "Еспресо".
"Натиски ворога хвилеподібні. Тобто, була хвиля, зараз вона трохи стихла. Це не означає, що ситуація нормальна... Розслаблятися не можна. Ворог найближчим часом, я не знаю, за тиждень чи два, знову буде пробивати собі шлях саме на місто Покровськ. Можливо, вони будуть обходити цю агломерацію, намагатимуться взяти її з боків у так звані "клешні", як це робили в Бахмуті й Авдіївці, – це 99%. Але те, що ворог буде намагатися взяти цю агломерацію і виходити на шлях на Дніпро – це 100%", – зазначив боєць.
За словами військового, зараз росіяни намагаються прориватися в бік населених пунктів Курахове та Селидове.
"Вони бояться йти напряму, щоб не перебувати в такому становищі, коли їхні позиції будуть обстрілюватися з усіх боків. Окупанти збираються розширюватися і намагатися пробити собі шлях, відкрити напрямок у Курахове", – додав Фірсов.
Нагадаємо, росіяни наступають в Донецькій області. Зокрема, вони нещодавно досягли незначних успіхів у Торецьку, а також просунулися на південний захід від Донецька та на північ від Водяного.