Найближчим часом ця смертоносна зброя може з'явитися в РФ: експерт про іранську балістику проти України

За словами Чорногора, така ситуація триватиме, поки західний світ не зрозуміє, що з таким злом, як Російська Федерація, КНДР та Іран, треба боротися збройним шляхом – інших ефективних методів не існує.

Згідно з підписаною угодою між Іраном та Росією, постачання російській армії іранських балістичних ракет для війни в Україні відбудеться найближчим часом. Тож до щоденних російських атак на українські населені пункти додасться ще й іранська балістика.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA сказав кандидат історичних наук, директор програми російських і білоруських студій аналітичного центру "Українська призма" Ярослав Чорногор.

За його словами, наслідки цієї угоди прогнозовані, а саме посилення обстрілів РФ території України.

"Нові цілі вони навряд чи розширюватимуть, вони й так бʼють по всьому, б'ють по житлових будинках, бʼють по лікарнях, бʼють по інфраструктурних об'єктах, б'ють по військових об'єктах. Будуть це продовжувати. Нічого нового в порівнянні з тим, що Росія використовувала іранські "Шахеди" – дрони, які вони вже понад рік на нас відправляють. Просто в Росії з'являться не лише їхні ракети для обстрілу України, а й іранські. Це буде полегшення для їхнього ВПК", – вважає експерт.

Куди полетять іранські ракети

За словами Чорногора, ймовірно, окупанти направлять усі іранські ракети на обстріли української інфраструктури, адже йдуть на ескалацію до зимового періоду, особливо в енергетичній сфері.

На думку експерта, з боку західних країн на таке передавання озброєння якоїсь відчутної реакції навряд чи можна очікувати, адже Іран уже десятиліттями перебуває під усіма можливими санкціями Заходу.

Тим часом західні партнери України, вочевидь, висловлять засудження щодо обстрілів, можливо, винесуть це питання на Раду безпеки ООН, та оскільки КНР і РФ там як постійні члени, то буде накладено чергове вето.

"Усне засудження – воно нічого не дає. Можливо, американці чи країни Західної Європи знайдуть якихось осіб або окремі компанії, на які вони ще додаткові санкції накладуть. Але загалом це малоефективні заходи", – зазначив аналітик.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що європейські чиновники очікують "неминучого постачання" Іраном балістичних ракет до Росії. Цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України, йшлося днями.

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