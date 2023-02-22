Найближчим часом до України прибудуть перші танки від партнерів з підготовленими екіпажами — Резніков

Найближчим часом Україна очікує отримати від партнерів сучасні танки, тим часом російський брухт вже прямує до ЄС у вигляді музейних експонатів.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами", - написав Резніков.

Очільник Міноборони додав, що російські танки зможуть "вдертися" до території ЄС і НАТО лише в вигляді музейних експонатів.

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"Сьогодні вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам. 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів. Влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії", - повідомив міністр.

Резніков додав, що це повинно стати сигналом для росіян — у Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя, "яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство".

"Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", - наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 20 лютого, під час візиту до Мунстера, де навчають українських військових, наголосив, що привітав би рішення інших західних країн постачати Україні більше танків Leopard німецького виробництва.

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