Найближчим часом фронт стабілізується, Україна планує контрударні дії — командувач Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ заявив, що найближчим часом ЗСУ стабілізують лінію фронту і почнуть готуватися до контрнаступальних дій для перехоплення ініціативи.

Попри запеклі бої та спроби Росії будь-що захопити більше українських територій до президентських виборів, Збройні Сили України незабаром стабілізують лінію фронту.

Таку думку висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація, як ми звичайно говоримо, важка, але контрольована. Росія робить все, щоб максимально звільнити від нас територію... максимально це зробити до виборів їхнього президента. Тому на штурм кидається все, що можливо і неможливо", - сказав він.

Павлюк каже, що за оцінками вбитих та полонених можна стверджувати, що росіяни кидають на фронт людей, яких щойно мобілізували — без жодної підготовки. Їм проводять лише невеликий інструктаж і кидають в бій. Все для того, щоб перехопити ініціативу.

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"Наше завдання – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити (що ми і робимо) і максимально зробити перегрупування... щоб створити ударне угрупування і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується", - заявив командувач Сухопутних військ.

Павлюк розповів, що нині залишилося ще декілька гарячих напрямків, де противник зосереджує свої максимально сили, що в нього є, — це Авдіївка, напрямок Часового Яру та напрямок Терни в бік Лиману.

"Там щоденно проходять тяжкі бої, але наші хлопці тримаються. Тримаються досить таки впевнено – втрати противника величезні… Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію в найближчий час і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії і перехопити ініціативу", - сказав військовий.

Нагадаємо, Олександр Павлюк також розповів, що для того, аби Україні перемогти у війні, нам потрібно мати сильні, підготовлені та навчені резерви. Тож зараз Україна націлена замінити військові частини, які втратили свій потенціал та відновити їх.

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