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Найближчим часом існує загроза атаки дронами-камікадзе по Україні: коли очікувати удару

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Час на прочитання
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Найближчим часом існує загроза атаки дронами-камікадзе по Україні: коли очікувати удару

Фото: ТСН.ua

У східних та південних областях оголошена повітряна тривога.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив про ймовірну атака іранських дронів-камікадзе по Україні.

Про це посадовець написав у телеграм-каналі. 

"За наявними даними, імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області.  Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Тримайтеся далі  від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів. Не публікуйте результати влучань і роботи ППО", - наголосив очільник Дніпропетровщини. 

Тим часом голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що безпілотники летять у їхньому напрямку.  

"Шахеди" до нас із Запорізького напрямку. Пам’ятайте про правила безпеки і бережіть себе. Шановні адміністратори тг-каналів: ніяких фото та відео", - написав посадовець. 

У телеграм-каналах, які відстежують ворожу активність, пишуть, що перша група ворожих БпЛА на підльоті до кордонів України. Орієнтовно вони будуть у повітряному просторі через 30 хв. Ймовірно, Росія випустила 3 групи "Шахедів". 

Орієнтовні години підльоту дронів-камікадзе до деяких міст України: 

  • Кременчук - 23:30
  • Кривий Ріг - 23:45
  • Миргород - 23:51
  • Черкаси - 00:00
  • Умань - 00:20
  • Київ - 00:40

Варто додати, що повітряна тривога оголошена у східних та південних областях: у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харкіській, Миколаївській регіонах. Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

Нагадаємо,  четвер, 9 лютого, у Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше у Запорізькій міській раді уточнили, що вибухи пролунали у сусідній громаді. 

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Дата публікації
Перегляди
5844
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