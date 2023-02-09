Найближчим часом існує загроза атаки дронами-камікадзе по Україні: коли очікувати удару

У східних та південних областях оголошена повітряна тривога.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив про ймовірну атака іранських дронів-камікадзе по Україні.
Про це посадовець написав у телеграм-каналі.
"За наявними даними, імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Тримайтеся далі від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів. Не публікуйте результати влучань і роботи ППО", - наголосив очільник Дніпропетровщини.
Тим часом голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що безпілотники летять у їхньому напрямку.
"Шахеди" до нас із Запорізького напрямку. Пам’ятайте про правила безпеки і бережіть себе. Шановні адміністратори тг-каналів: ніяких фото та відео", - написав посадовець.
У телеграм-каналах, які відстежують ворожу активність, пишуть, що перша група ворожих БпЛА на підльоті до кордонів України. Орієнтовно вони будуть у повітряному просторі через 30 хв. Ймовірно, Росія випустила 3 групи "Шахедів".
Орієнтовні години підльоту дронів-камікадзе до деяких міст України:
- Кременчук - 23:30
- Кривий Ріг - 23:45
- Миргород - 23:51
- Черкаси - 00:00
- Умань - 00:20
- Київ - 00:40
Варто додати, що повітряна тривога оголошена у східних та південних областях: у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харкіській, Миколаївській регіонах. Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.
Нагадаємо, четвер, 9 лютого, у Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Пізніше у Запорізькій міській раді уточнили, що вибухи пролунали у сусідній громаді.
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