Найближчим часом очікується наступ російської армії на Слов'янськ і Краматорськ - мер

Російські військові готові до наступу на Слов'янськ і Краматорськ і найближчим часом можуть спробувати штурмувати міста.

За інформацією мера Слов'янська Вадима Ляха, лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець.

Таку заяву посадовець зробив в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 17 червня.

"Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти знищили чотири мости через Сіверський Донець, аби взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. За останньою інформацією, на Сєвєродонецькому напрямку тривають важкі бої, противник застосовує ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Звернення Володимира Зеленського за 17 червня

Читайте також: