Найближчим часом по залізниці Кримського мосту "щось прилетить" — полковник ЗСУ в запасі

Знищити залізничне покриття Кримського моста за допомогою надводних безпілотників майже неможливо, тому по ньому, найімовірніше, щось "прилетить" згори.

Найближчим часом по залізничному полотну Кримського моста "щось прилетить".

Таке прогнозує військовий експерт, полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан, повідомляє УНІАН.

"Знищити залізничне покриття за допомогою надводних безпілотників практично неможливо, тому що опори мосту ними не зруйнувати... Швидше за все, по залізничному мосту щось має "прилетіти" найближчим часом", - припукає він.

Світан наголосив, що незаконний Керченський міст є легітимною військовою ціллю ЗСУ, як і будь-який інший міст, через який росіяни постачають своїм військам техніку та снаряди.

Полковник запасу впевнений, що вибухи на Кримському мосту 17 липня — це результат спецоперації Служби безпеки України і Військово-Морських сил ЗСУ.

"Це була не ракета, не з повітря удар, це був удар знизу... Це наші розробки і наша військова ціль", - сказав Світан і додав, що удару було завдано найімовірніше надводними безпілотниками.

Удар по Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. ЗМІ повідомляли, що вони, ймовірно, були спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України. Міст атакували нібито за допомогою надводних дронів.

Що відомо про удар по Кримському мосту читайте у матеріалі ТСН.ua.

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