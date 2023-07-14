Найближчим часом Україна досягне великого успіху на фронті — розвідка Естонії

Розвідка Естонії вважає, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті. Про це свідчать дії українських військ під час контрнаступу та ознаки ускладнень для окупаційної армії РФ.

Про це заявив керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марґо Гросберг, повідомляє ERR.

Він розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом і про те, що російські резерви вичерпуються.

"Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху", - сказав Гросберг.

За його словами, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Естонський полковник також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський обстріл утримуваного російськими військами міста і контролювати дороги, що ведуть до нього. Це, за словами Гросберга, ускладнює постачання і підтримку розташованих там російських підрозділів.

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни і досі прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв. Враховуючи, що "ВДВ" - це "елітний російський підрозділ", бійці якого мають високий бойовий дух, така тактика виснаження, безумовно, позначається на їхній мотивації.

Також читайте Гуменюк розповіла про дії окупантів на півдні: зосередились на глибокій обороні

Гросберг пригадав, що на південному фронті, в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки, українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти окупантів в цьому районі. Естонський полковник особливо наголосив на влучанні у готель у Бердянську, під час якого вдалося ліквідувати заступника командувача Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, якого усунули з посади нібито через його критику на адресу російського генштабу і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням. Попов заявив, що частини дуже довго перебувають на передовій і не замінюються, а солдати масово гинуть через артилерію противника.

"Усе це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", - констатував Гросберг.

Естонський розвідник наголосив і на тому, що на Сватівському та Куп'янському напрямках російські війська хоч і завдали найбільшої кількості ударів і домоглися певних успіхів, але поки що далекі від тактичного прориву. Мета тиску там - змусити Україну перекинути війська з-під Бахмута та інших місць, де вони досягли успіху, пояснив Гросберг.

Нагадаємо, командувач Сил оборони Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський пояснив, що наступ Збройних Сил України на півдні йде не так швидко, як хотілося б, через потужну підготовку армії РФ до оборони.

Читайте також: