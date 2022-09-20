Найближчим часом вони їх проведуть: експерт розповів, навіщо росіянам псевдореферендуми

Невдовзі псевдореферендуми на окупованих територіях України підтримають офіційні діячі РФ.

Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ефірі ТСН.

"Ми скоро з вами побачимо підтримку псевдореферендумів офіційними діячами РФ. І я тут не розділяв би "ЛДНР", тимчасову окуповану Запорізьку область і Херсонщину", - зазначив Лисянський.

За його словами, російській владі потрібен сухопутний коридор до Криму через ці території.

Павло Лисянський, із посиланням на особисті джерела, повідомив, що РФ влаштує так звані референдуми.

"Питання в тому, що вони будуть їх проводити. Мені не хотілося, аби це було, але, на жаль, це факт. Мене інформують дуже досвідчені джерела і вони мені ще вчора сказали, що вони їх найближчим часом проведуть. У відповідь на це сьогодні опублікували статтю на Лівому березі у моєму блозі щодо проведення цих референдумів. І там в кінці якраз говорю про те, що є два сценарії: або вони їх відтермінують, або проведуть найближчим часом. Зараз там напевно і Лавров висловиться, і інші більш офіційні особистості, а потім і Путін", - сказав він.

За інформацією експерта, ввечері 20 вересня громадські палати звернулися до так званих голів окупаційної адміністрації Донецька Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, а потім зробили ситуацію медійною, згодом - референдум.

"Тут буде такий люфт. Результати цих референдумів повинна визнати РФ. Якщо вони будуть їх визнавати, то вже зараз повинні у їхніх пропагандистів бути такі меседжі: повернення додому і таке інше. Але ще раз хочу сказати: оця швидкість це результат контрнаступу ЗСУ. Потім РФ має визнати, або ні, або частково ці території, після чого почнеться процес інтеграції", - додав Павло Лисянський.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що в разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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