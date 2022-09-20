Найближчим часом вони їх проведуть: експерт розповів, навіщо росіянам псевдореферендуми

Павло Лисянський зазначає, що окупантам потрібен сухопутний коридор до Криму.
Невдовзі псевдореферендуми на окупованих територіях України підтримають офіційні діячі РФ.
Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ефірі ТСН.
"Ми скоро з вами побачимо підтримку псевдореферендумів офіційними діячами РФ. І я тут не розділяв би "ЛДНР", тимчасову окуповану Запорізьку область і Херсонщину", - зазначив Лисянський.
За його словами, російській владі потрібен сухопутний коридор до Криму через ці території.
Павло Лисянський, із посиланням на особисті джерела, повідомив, що РФ влаштує так звані референдуми.
"Питання в тому, що вони будуть їх проводити. Мені не хотілося, аби це було, але, на жаль, це факт. Мене інформують дуже досвідчені джерела і вони мені ще вчора сказали, що вони їх найближчим часом проведуть. У відповідь на це сьогодні опублікували статтю на Лівому березі у моєму блозі щодо проведення цих референдумів. І там в кінці якраз говорю про те, що є два сценарії: або вони їх відтермінують, або проведуть найближчим часом. Зараз там напевно і Лавров висловиться, і інші більш офіційні особистості, а потім і Путін", - сказав він.
За інформацією експерта, ввечері 20 вересня громадські палати звернулися до так званих голів окупаційної адміністрації Донецька Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, а потім зробили ситуацію медійною, згодом - референдум.
"Тут буде такий люфт. Результати цих референдумів повинна визнати РФ. Якщо вони будуть їх визнавати, то вже зараз повинні у їхніх пропагандистів бути такі меседжі: повернення додому і таке інше. Але ще раз хочу сказати: оця швидкість це результат контрнаступу ЗСУ. Потім РФ має визнати, або ні, або частково ці території, після чого почнеться процес інтеграції", - додав Павло Лисянський.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що в разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.
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