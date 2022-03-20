Найближчими днями до України зі США привезуть системи ППО - Данілов

Україна має отримати "Стінгери", "Джавеліни", протитанкові комплекси.
За кілька днів Україна отримає від США системи протиповітряної оборони, а також іншу військову техніку й зброю.
Про це в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Вони (США - ред.) публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони", - сказав Данілов.
У Білому домі раніше повідомили, що українські військові отримають від США:
- 800 зенітно-ракетних комплексів Stinger,
- 2 тисячі протитанкових ракетних комплексів Javelin,
- тисячу одиниць легкої протиброньової зброї,
- 6 тисяч протиброньових систем AT-4,
- 100 БПЛА,
- 100 гранатометів,
- 5 тисяч гвинтівок,
- тисячу пістолетів,
- 400 кулеметів,
- 400 рушниць,
- 20 млн різних боєприпасів,
- 25 тисяч бронежилетів,
- 25 тисяч шоломів.
Раніше секретар РНБО заявив, що "велика війна на території Європи може відбутися, якщо програє Україна".
Читайте також: