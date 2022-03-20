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Найближчими днями до України зі США привезуть системи ППО - Данілов

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Найближчими днями до України зі США привезуть системи ППО - Данілов

U.S. Department of defense

Україна має отримати "Стінгери", "Джавеліни", протитанкові комплекси.

За кілька днів Україна отримає від США системи протиповітряної оборони, а також іншу військову техніку й зброю.

Про це в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Вони (США - ред.) публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони", - сказав Данілов.

У Білому домі раніше повідомили, що українські військові отримають від США:

  • 800 зенітно-ракетних комплексів Stinger,
  • 2 тисячі протитанкових ракетних комплексів Javelin,
  • тисячу одиниць легкої протиброньової зброї,
  • 6 тисяч протиброньових систем AT-4,
  • 100 БПЛА,
  • 100 гранатометів,
  • 5 тисяч гвинтівок,
  • тисячу пістолетів,
  • 400 кулеметів,
  • 400 рушниць,
  • 20 млн різних боєприпасів,
  • 25 тисяч бронежилетів,
  • 25 тисяч шоломів.

Раніше секретар РНБО заявив, що "велика війна на території Європи може відбутися, якщо програє Україна".

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