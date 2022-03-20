Найближчими днями до України зі США привезуть системи ППО - Данілов

Найближчими днями до України зі США привезуть системи ППО - Данілов

Україна має отримати "Стінгери", "Джавеліни", протитанкові комплекси.

За кілька днів Україна отримає від США системи протиповітряної оборони, а також іншу військову техніку й зброю.

Про це в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Вони (США - ред.) публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони", - сказав Данілов.

У Білому домі раніше повідомили, що українські військові отримають від США:

800 зенітно-ракетних комплексів Stinger,

2 тисячі протитанкових ракетних комплексів Javelin,

тисячу одиниць легкої протиброньової зброї,

6 тисяч протиброньових систем AT-4,

100 БПЛА,

100 гранатометів,

5 тисяч гвинтівок,

тисячу пістолетів,

400 кулеметів,

400 рушниць,

20 млн різних боєприпасів,

25 тисяч бронежилетів,

25 тисяч шоломів.

Раніше секретар РНБО заявив, що "велика війна на території Європи може відбутися, якщо програє Україна".

Які висновки можна зробити з перемовин США та Китаю

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