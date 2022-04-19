Найближчими днями до Києва приїде прем'єр Іспанії: з ким зустрінеться політик

Найближчими днями до Києва приїде прем'єр Іспанії: з ким зустрінеться політик

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до України найближчим часом.

Іспанський прем'єр Педро Санчес найближчими днями поїде до столиці України Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило у вівторок джерело в уряді в коментарі Reuters.

Санчес, як зазначається, візьме приклад з кількох інших європейських лідерів, у тому числі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, а також прем’єрів Великої Британії та Чехії, які приїздили до України після нападу Росії на знак підтримки її президента та народу.

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Крім того, Санчес заявив 18 квітня, що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке не працювало від 24 лютого.

Нагадаємо, Джонсон обговорить з лідерами НАТО та ЄС запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

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