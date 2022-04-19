Найближчими днями до Києва приїде прем'єр Іспанії: з ким зустрінеться політик

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде до України найближчим часом.
Іспанський прем'єр Педро Санчес найближчими днями поїде до столиці України Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомило у вівторок джерело в уряді в коментарі Reuters.
Санчес, як зазначається, візьме приклад з кількох інших європейських лідерів, у тому числі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, а також прем’єрів Великої Британії та Чехії, які приїздили до України після нападу Росії на знак підтримки її президента та народу.
Крім того, Санчес заявив 18 квітня, що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке не працювало від 24 лютого.
Нагадаємо, Джонсон обговорить з лідерами НАТО та ЄС запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.
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