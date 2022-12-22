Найближчими днями: експерт розповів, коли Росія може знову атакувати Україну і скільки ракет планує випустити

На жаль, Росія не припинить ракетний терор проти українців.

Найближчими днями Російська Федерація може здійснити чергову масовану атаку по Україні, випустивши від 70 до 90 ракет.

Таку думку 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, окупаційні війська можуть використати для атаки бомбардувальники Ту-95, "Калібри", а також протикорабельні ракети. Окрім того, існує великий ризик застосування іранських безпілотників "Shahed 136".

"Станом на сьогодні є інформація, що підготовка до таких ударів дійсно ведеться. На жаль, це прогнозовано, адже зрозуміло, що до кінця року російський агресор не зволікатиме з тим, щоб зіпсувати українцям Різдво та Новий рік", – зауважив Мусієнко.

Він впевнений, що, на жаль, Росія не припинить ракетний терор. У її планах - знищити інфраструктуру. Втім, військовий експерт запевнив, що Повітряні сили України, війська протиповітряної оборони, а також наші енергетики готуються до можливих атак ворога.

Росія планує атакувати Україну на Різдо чи Новий рік

Нагадаємо, раніше військовий експерт полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що новий ракетний удар РФ по енергетичній системі України може статись 25-30 грудня.

Такий же прогноз зробив експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін. Він вважає, що російські терористи вкотре можуть атакувати Україну ракетами 25-29 грудня.

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