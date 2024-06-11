Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках – військовий експерт

Ворог намагається використовувати тактику "тисячі порізів", тобто одночасно завдавати ударів по декількох напрямках з метою відволікання уваги від основного напрямку російського наступу.

Найближчими днями можлива різка активізація військ РФ на двох напрямках: Харківському та Сумському.

Про це повідомив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається використовувати тактику "тисячі порізів", тобто одночасно завдавати ударів по декількох напрямках з метою відволікання уваги від основного напрямку російського наступу – це Донецька область, це Покровський, Курахівський і Краматорський напрямки. Тому не виключаю, що найближчими днями буде різка активізація противника на Харківському та Сумському напрямках", – припустив Снєгирьов.

За словами військового експерта, контингенту російських військ, які зосереджені в районі Сумської області, не достатньо для проведення широкомасштабних операцій.

"Про події, які відбувалися напередодні на Сумщині можна говорити, що це була розвідка боєм. Інформація Кадирова щодо встановлення контролю над населеним пунктом Рижівка є спростованою самою російською стороною. Це так звані рейдові дії розвідувально-диверсійних груп. Така тактика є сталою для російських окупантів", – зазначив Снєгирьов.

Нагадаємо, армія РФ 9 червня здійснила обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області.

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