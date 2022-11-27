Найближчими днями наступ ЗСУ на сході активізується — прогноз аналітика

Найближчими днями наступ ЗСУ на сході України активізується.

Таке припущення висловив аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов в ефірі Радіо НВ.

"Днями ситуація має активізуватися насамперед тому, що принаймні в районі Кремінної та Сватового запанують температури нижче нуля. Це, відповідно, означає, що весь той бруд, який зараз є, все бездоріжжя має замерзнути. І це дасть можливість українській техніці рухатися, українським вантажівкам — підвозити більше боєприпасів. Це має активізувати наступальні дії на фронті", — переконаний Михайлов.

Він наголосив, що ЗСУ, найімовірніше, не припинять звільняти територію України взимку. Щобільше, морозна погода зіграє українським захисникам на руку. Такі випадки вже бували у світовій історії.

"У цих регіонах, насамперед під час Другої світової, наступальні дії активізувалися взимку. І перевагу мала та сторона, яка краще до неї підготовлена. Наприклад, взимку 1941−1942 років це були радянські війська, які мали краще зимове обмундирування. Наразі це, скоріш за все, українські війська, тому що вони відчувають допомогу і Заходу, і від волонтерів (набагато краще, за російських). Отже перевагу матимуть саме українські війська. І я б очікував наступальних дій саме з їх боку", — наголосив експерт.

Речник Східного угрупування Сергій Череватий також вважає, що майбутні погодні умови значно вплинуть на ситуацію на фронті. За його словами, сильні дощі, туман і сльота, найімовірніше, пригальмують атаку з обох сторін. Окупантам буде особливо складно на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попередив, що російські окупаційні війська можуть влаштувати нові обстріли об’єктів енергетики України протягом наступного тижня.

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