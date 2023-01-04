Найближчими днями очікуємо на масовану ракетну атаку росіян - ОК "Південь"

У ЗСУ закликали українців бути обрежними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги,

Країна-агресорка Росія може завдати чергової ракетної атаки 6-7 січня на православне Різдво.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Аналізуючи, ми очікуємо, що нова ракетна атака окупантів може бути в районі православного Різдва (6-7 січня - ред.)", - сказала вона.

Гуменюк закликала українців бути обрежними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, особливо у нічній період, бо російські військові можуть запускати дрони для атака по населенню.

Росія готуються до нової ракетної атаки

У розвідці поінформували, що наступна ракетна атака Росії залежить від багатьох чинників, зокрема наявності ракет. Тому назвати точну дату очікуваного обстрілу складно наразі. Втім, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зауважив, що середній інтервал між атаками - 1,5 - 2 тижні.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України, 31 грудня, Росія вперше застосувала ракетоносії з Каспійського моря. Росіянам дедалі складніше доставляти на Чорноморське узбережжя свої запаси.

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