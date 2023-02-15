Найближчими місяцями можна остаточно дотиснути РФ: у Зеленського заявили про розуміння партнерів

Західні партнери розуміють, що Україні потрібне озброєння і прискорення його передавання.

Західні партнери розуміють, що протягом найближчих місяців можна остаточно дотиснути Росію на фронті, і треба пришвидшувати передавання Україні необхідного озброєння.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, західні партнери також розуміють важливість недопущення затягування війни в Україні.

"Всі розуміють, що війну не можна затягувати, не треба дозволяти, щоб вона (Росія – ред.) зменшила інтенсивність бойових дій, щоб вона (війна – ред.) була ще рік чи два, чи три. Наші партнери це розуміють, що можна протягом найближчих місяців остаточно дотиснути Російську Федерацію, і для цього нам потрібен певний інструмент, і передачу його треба пришвидшувати", – розповів Подоляк.

Він зазначив, що процеси щодо передавання Україні озброєння вже відбуваються набагато швидше. Радник голови ОП уточнив, що більшість політичних рішень вже ухвалені і наразі більше стоїть питання логістики.

"Тому що всі політичні рішення, принципові рішення щодо того, як ця війна має закінчитись, наші партнери прийняли", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, за словами очільника Міноборони Олексія Резнікова, Україні для повноцінного підготування до деокупації територій знадобиться декілька місяців.

Водночас російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" дійшов висновку, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчими тижнями, а не до кінця весни, як очікувалося.

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