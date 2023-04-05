Найближчими місяцями: Подоляк назвав конкретні терміни звільнення Криму

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Україна деокупує Крим за дуже короткий час - через 5-7 місяців.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", - пояснив він.

Михайло Подоляк вважає, що 2023 рік буде важким для Криму, оскільки російська пропаганда добре працювала.

"Це буде деблокада великої території, на якій росіяни дуже й дуже вкладались в пропаганду, в знищення всього українства. І взагалі – Росія, це ж не країна, яка продукує конкурентність, демократію, чи свободу. Це країна табір. Вона все це забороняє. Нам доведеться все це чистити і достатньо тяжко", - додав радник голови ОП.

Звільнення Криму

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму. Вона складається із 12 кроків. Зокрема, серед них - знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів із материкою РФ, програма "Детоксикація", подібна до німецької після Другої світової війни. Ця програма буде відображенв в новій редакції Стратегії деокупації Криму.

Тим часом у Криму російські окупанти за кілька тижнів побудували цілу мережу окопів і загороджень через можливий контрнаступ ЗСУ. Так, уздовж узбережжя Чорного моря вони встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови.

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