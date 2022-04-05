"Найближчими тижнями": генсек НАТО заявив, що Росія спробує захопити Донбас і створити міст до Криму

"Найближчими тижнями": генсек НАТО заявив, що Росія спробує захопити Донбас і створити міст до Криму

Російські війська перемкнули свій фокус на схід України, зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну, проте найближчими тижнями Москва спробує зосередити свої сили на повному захопленні Донбасу.

Про це пише Sky News.

"Те, що ми зараз бачимо, – це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звісно, ​​завдає страждань українському народові. Але це також небезпечно для всіх нас", – заявив Столтенберг.

НАТО бачить характер війни президента РФ Володимира Путіна, його неповагу до верховенства права, міжнародні права, а також його неповагу до основних прав людини, додав генсек Альянсу.

"Тепер ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання, та перемикання їхнього фокусу на схід. Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму", – розповів Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО прокоментував страшні вбивства мирних мешканців у Бучі Київської області.

"Вони займають Донбас", - Володимир Зеленський про теперішні дії Росії

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