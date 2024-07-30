Найближчими тижнями мобілізація в Україні може отримати новий "імпульс", щоб підсилити ЗСУ - NYT

З травня в нашій державі мобілізовували до 30 тисяч осіб на місяць.

Мобілізація в Україні набирає обертів. Вона повинна допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями.

Про це з посиланням на чиновників, солдатів та аналітиків пише видання The New York Times.

Як зазначається, мобілізаційний поштовх поки не суттєво зміцнив українські сили на полі бою. Багато з новобранців тільки закінчують процес навчання, через що вони ще не потрапили на фронт. Деякі ж із них фізично не придатні до бойових дій.

Водночас кілька бригад повідомили про збільшення кількості призовників протягом останніх тижнів. Вони сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту цього літа.

Зі свого боку українська влада відмовилася повідомляти деталі про призов. Але троє аналітиків, які знайомі з цифрами, припускають, що з травня в нашій державі мобілізовували до 30 тисяч осіб на місяць. І це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки російська армія набирає щомісяця.

Представники деяких бригад також відзначають покращення ситуації з особовим складом. Пресофіцер 65-ї бригади, лейтенант Сергій Скібчик зазначив, що невеликі групи призовників тепер просочуються в його підрозділ щотижня. Однак потреби все одно повністю не закриті.

Журналісти зазначають, що нестача військових була однією з найбільших проблем України на полі бою за останній рік. Російські війська зуміли прорвати ослаблені українські лінії. А українській армії не вистачає вояків для проведення широкомасштабних контрударів. Україні важко набрати або призвати більше солдатів через, як кажуть критики, систему, яка загрузла в радянській бюрократії та корупції. Нещодавнє опитування показало, що більшість українців також вважають базову підготовку призовників недостатньою, через що уникають призову.

Проте щоб розв'язувати цю проблему, у квітні український парламент прийняв закон, який посилює правила мобілізації. Документ передбачає поєднання фінансових стимулів для тих, хто бере в руки зброю, і штрафів для тих, хто намагається ухилитися від служби.

Заступник голови парламентського комітету з питань оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив виданню, що "ситуація з мобілізацією значно покращилася", але відмовився назвати точні цифри. Крім призовників, Україна звільнила близько 3800 ув'язнених для проходження служби в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.

Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді, який нещодавно повернувся з України, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою найближчими тижнями. Він передбачає, що до цього часу російські сили "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії оборони.

Мобілізація – лише частина успіху для України. Не менш важливим є належним чином підготовлені військові та забезпечені достатньою кількістю зброї та боєприпасів. Цього місяця президент України Володимир Зеленський визнав, що не вистачає приміщень для підготовки призовників, і поскаржився, що понад десяток бригад були недоозброєні через затримки з поставками західної зброї. Деякі військові відзначають, що новобранці навіть після базової підготовки не готові битися.

Нагадаємо, що Росія може завдати комбінованого удару найближчим часом.

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